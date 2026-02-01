Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zu Gast: Kraftklub

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 01.02.2026
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Kein Walz unter dieser Nummer: Joko und Klaas kapern das Handy des Lieblingsfriseurs der deutschen Prominenz und geben sich als Udo Walz aus. Außerdem: Kraftklub spielen mit Joko und Klaas "Reise nach Vulgarien", die Schimpfwörter-Variante des Kinderspiels "Reise nach Jerusalem". Und Palina Rojinski steigt mit neuem Rap-Song aus dem Schrank.

