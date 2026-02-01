Palina beim Speed-Dating in der AchterbahnJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 5: Palina beim Speed-Dating in der Achterbahn
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Heute nimmt Judith Holofernes auf der Couch Platz und singt ein paar der schönsten "CIRCUS HALLIGALLI"-Facebook Kommentare. Für das musikalische Entertainment sorgt die britische Indie-Rockband Maximo Park.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen