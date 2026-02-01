Circus HalliGalli
Folge 16: zu Gast: Lenny Kravitz
34 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Mit Rock'n'Roll-Legende Lenny Kravitz feiern Joko und Klaas eine neue "CIRCUS HALLIGALLI"-Rubrik: "Cool abhängen mit Lenny Kravitz"! Der Sänger stellt sein zehntes Studioalbum "Strut" vor und erklärt, warum er auch nach 25 Jahren im Musikbusiness noch hungrig nach mehr ist, wie die Zusammenarbeit mit seinem Idol Michael Jackson war und wieso sich die Models immer für ihn ausziehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen