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Circus HalliGalli

zu Gast: Lenny Kravitz

Studio71Staffel 2Folge 16vom 01.02.2026
zu Gast: Lenny Kravitz

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Circus HalliGalli

Folge 16: zu Gast: Lenny Kravitz

34 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Mit Rock'n'Roll-Legende Lenny Kravitz feiern Joko und Klaas eine neue "CIRCUS HALLIGALLI"-Rubrik: "Cool abhängen mit Lenny Kravitz"! Der Sänger stellt sein zehntes Studioalbum "Strut" vor und erklärt, warum er auch nach 25 Jahren im Musikbusiness noch hungrig nach mehr ist, wie die Zusammenarbeit mit seinem Idol Michael Jackson war und wieso sich die Models immer für ihn ausziehen.

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