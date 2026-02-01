Interview mit U-Bahn-Ficker ManuelJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 20: Interview mit U-Bahn-Ficker Manuel
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Der "U-Bahn Ficker"-Song wirkt! Was niemandem gelungen ist, schaffen jetzt die Investigativ-Ermittler Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf: Heute stellt sich U-Bahn-Ficker Manuel im Exklusiv-Interview dem "CIRCUS HALLIGALLI"-Team und nimmt seinen "Goldenen Umberto" entgegen.
