Circus HalliGalli
Folge 25: Zu Gast: Jason Segel
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
"CIRCUS HALLIGALLI" ist Deutschlands wichtigste Literatursendung. Heute ist Jason Segel zu Gast, der sein Jugendbuch mit dem wohlklingenden Namen "Nightmares! - Die Schrecken der Nacht" vorstellt. Für das musikalische Entertainment sorgen die fantastischen Angus & Julia Stone.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen