Circus HalliGalli
Folge 1: James Blunt zu Gast
52 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Heute laden Joko und Klaas zu einer Live-Ausgabe von "CIRCUS HALLIGALLI". In der Manage des Wahnsinns begrüßen sie zwei echte Herzensbrecher: Traut sich James Blunt tatsächlich live "Goodbye My Lover" am Tag der Verliebten zu singen? Schafft es Matthias Schweighöfer, mit seiner neuen Single "Superman und seine Frau" die Herzen der Zuschauer zum Schmelzen zu bringen? Über allem steht eine Frage: Welche Rolle spielt das Fax-Gerät im Studio in der Live-Show?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen