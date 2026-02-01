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Circus HalliGalli

James Blunt zu Gast

Studio71Staffel 5Folge 1vom 01.02.2026
James Blunt zu Gast

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Circus HalliGalli

Folge 1: James Blunt zu Gast

52 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Heute laden Joko und Klaas zu einer Live-Ausgabe von "CIRCUS HALLIGALLI". In der Manage des Wahnsinns begrüßen sie zwei echte Herzensbrecher: Traut sich James Blunt tatsächlich live "Goodbye My Lover" am Tag der Verliebten zu singen? Schafft es Matthias Schweighöfer, mit seiner neuen Single "Superman und seine Frau" die Herzen der Zuschauer zum Schmelzen zu bringen? Über allem steht eine Frage: Welche Rolle spielt das Fax-Gerät im Studio in der Live-Show?

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