Circus HalliGalli

Zu Gast: Joko Winterscheidt

ProSiebenStaffel 5Folge 10vom 01.02.2026
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Transparenz auf höchstem Niveau: Bevor im Sommer die letzte Klappe im "CIRCUS HALLIGALLI" fällt, gewähren Joko & Klaas dieses Mal exklusive Einblicke hinter die Kulissen der berühmten TV-Manege. Überraschungsmomente garantiert. Auf der Couch nimmt ein ganz besonderer Gast Platz: Joko Winterscheidt stattet dem Circus einen Besuch ab und besucht Klaas in der Show - ein Punkt auf seiner persönlichen Bucket List. Welche Geheimnisse wird Klaas im Interview aus Joko herauskitzeln?

ProSieben
