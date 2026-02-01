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Circus HalliGalli

Finale bei "Aushalten: Nicht lachen"

ProSiebenStaffel 5Folge 8vom 01.02.2026
Finale bei "Aushalten: Nicht lachen"

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Circus HalliGalli

Folge 8: Finale bei "Aushalten: Nicht lachen"

43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Der epische K(r)ampf der Lachmuskeln geht ins Finale: Bei "Aushalten: Nicht lachen" müssen Joko & Klaas ein weiteres Mal Stärke beweisen und die fiesen, teils infantilen Humorattacken des Gegners gekonnt abwehren. Wer lacht, verliert. Gemeinsam mit Rapper Marteria kapern die beiden wieder das VIP-Telefonbuch von Udo Walz und spielen "Bei Anruf Udo". Autor Heinz Strunk schaut auf ein schnelles Interview vorbei, Sänger Mark Forster nimmt als Gast auf dem Sofa in der Manege Platz.

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