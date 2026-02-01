Finale bei "Aushalten: Nicht lachen"Jetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 8: Finale bei "Aushalten: Nicht lachen"
43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Der epische K(r)ampf der Lachmuskeln geht ins Finale: Bei "Aushalten: Nicht lachen" müssen Joko & Klaas ein weiteres Mal Stärke beweisen und die fiesen, teils infantilen Humorattacken des Gegners gekonnt abwehren. Wer lacht, verliert. Gemeinsam mit Rapper Marteria kapern die beiden wieder das VIP-Telefonbuch von Udo Walz und spielen "Bei Anruf Udo". Autor Heinz Strunk schaut auf ein schnelles Interview vorbei, Sänger Mark Forster nimmt als Gast auf dem Sofa in der Manege Platz.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen