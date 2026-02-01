Zu Gast: Der "Baywatch"-CastJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 14: Zu Gast: Der "Baywatch"-Cast
48 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Internationale Manege der Stars zum RED NOSE DAY: Die US-Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach und Alexandra Daddario leisten Joko, Klaas und dem RED NOSE DAY-Bären beim Spenden sammeln Gesellschaft. Wer verliert, spendet: In "Aushalten: Aushalten" werden alle je gespielten "Aushalten" gespielt. Pro Runde klingelt die Spendenkasse. Mit Hilfe der Spenden baut der RED NOSE DAY in Herne eine neue "Arche", eine Anlaufstelle für Kinder.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen