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Circus HalliGalli

Zu Gast: Der "Baywatch"-Cast

ProSiebenStaffel 5Folge 14vom 01.02.2026
Zu Gast: Der "Baywatch"-Cast

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Circus HalliGalli

Folge 14: Zu Gast: Der "Baywatch"-Cast

48 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Internationale Manege der Stars zum RED NOSE DAY: Die US-Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach und Alexandra Daddario leisten Joko, Klaas und dem RED NOSE DAY-Bären beim Spenden sammeln Gesellschaft. Wer verliert, spendet: In "Aushalten: Aushalten" werden alle je gespielten "Aushalten" gespielt. Pro Runde klingelt die Spendenkasse. Mit Hilfe der Spenden baut der RED NOSE DAY in Herne eine neue "Arche", eine Anlaufstelle für Kinder.

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