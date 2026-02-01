Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

Zu Gast: Thomas Gottschalk

ProSiebenStaffel 5Folge 7vom 01.02.2026
Zu Gast: Thomas Gottschalk

Circus HalliGalli

Folge 7: Zu Gast: Thomas Gottschalk

36 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

TV-Gipfeltreffen auf ProSieben: Thomas Gottschalk, der Grandseigneur der deutschen Fernsehunterhaltung, beehrt Joko & Klaas auf ihrer Abschiedstournee im "CIRCUS HALLIGALLI". Beim Spiel "Wetten, dass, dass das bei 'Wetten, dass..?' keine Wette war?" müssen die Showmaster-Generationen in ihren Erinnerungen rund um die größte Fernsehshow Europas kramen. Top, die Wette gilt! Auf der Bühne sorgt der dänische Sänger Alex Vargas für Musik im Circus.

