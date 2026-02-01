zu Gast: Moritz Bleibtreu & Lucas GregorowitczJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 6: zu Gast: Moritz Bleibtreu & Lucas Gregorowitcz
44 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Countdown zur größten Protestbewegung der Menschheit: Joko & Klaas fordern im "CIRCUS HALLIGALLI": "Fart against Trump". Ob die lautstarke Ansage in Richtung Washington gelingen wird? Auf dem Sofa in der Manege des Wahnsinns nehmen die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz Platz und lassen sich auch noch auf eine Runde "Fan Art Raten" ein. Und Hollywood-Star Jake Gyllenhaal hat sich mit Joko zusammengetan, um Klaas reinzulegen. Ob der perfide Plan gelingen wird?
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen