Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Circus HalliGalli

Zu Gast: Ed Sheeran

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 01.02.2026
Zu Gast: Ed Sheeran

Zu Gast: Ed SheeranJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 3: Zu Gast: Ed Sheeran

43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Buddytag! Sir Olli Schulz wurde in einem alten Pkw eingeflogen, um endlich mal wieder einen Buddytag mit Joko & Klaas zu veranstalten. Er will die beiden Kinderstars in ihre Jugend zurückversetzen, die sie aufgrund des frühen Lebens in der Öffentlichkeit nie hatten. Außerdem schaut Ed Sheeran (gesprochen: @ Ski-Rennen) im Circus vorbei und bringt seinen neuesten Superhit mit. Und Investigativreporter Klaas Heufer-Umlauf klärt über einen Newcomer am politischen Firmament auf.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Circus HalliGalli
ProSieben
Circus HalliGalli

Circus HalliGalli

Alle 5 Staffeln und Folgen