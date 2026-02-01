Circus HalliGalli
Folge 3: Zu Gast: Ed Sheeran
43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Buddytag! Sir Olli Schulz wurde in einem alten Pkw eingeflogen, um endlich mal wieder einen Buddytag mit Joko & Klaas zu veranstalten. Er will die beiden Kinderstars in ihre Jugend zurückversetzen, die sie aufgrund des frühen Lebens in der Öffentlichkeit nie hatten. Außerdem schaut Ed Sheeran (gesprochen: @ Ski-Rennen) im Circus vorbei und bringt seinen neuesten Superhit mit. Und Investigativreporter Klaas Heufer-Umlauf klärt über einen Newcomer am politischen Firmament auf.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen