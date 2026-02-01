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Circus HalliGalli

#GoslingGate: Circus Halligalli bei der Goldenen Kamera

Studio71Staffel 5Folge 4vom 01.02.2026
#GoslingGate: Circus Halligalli bei der Goldenen Kamera

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Circus HalliGalli

Folge 4: #GoslingGate: Circus Halligalli bei der Goldenen Kamera

41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

"Eigentlich waren wir uns sicher, dass das niemals funktionieren würde", so Klaas über #GoslingGate. Am Samstag-Abend nahm ein Koch namens Ludwig Lehner aus München bei der Verleihung der Goldenen Kamera die Auszeichnung für den Erfolgsfilm "La La Land" entgegen. Doch erstaunlicherweise widmete er den Preis niemand Geringerem als Joko & Klaas. Wie konnte Ludwig "Gosling" unerkannt an Fans und anderen Hollywood-Stars vorbeikommen?

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