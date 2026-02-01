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Circus HalliGalli

Sabines Geburtstagsüberraschung

ProSiebenStaffel 5Folge 13vom 01.02.2026
Sabines Geburtstagsüberraschung

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Circus HalliGalli

Folge 13: Sabines Geburtstagsüberraschung

38 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Heute ist Geburtstag! Joko & Klaas zelebrieren den Ehrentag von "CIRCUS HALLIGALLI"-Putzfrau Sabine. Die Manege des Wahnsinns verwandelt sich in die knalligste Geburtstagsparty des deutschen Fernsehens. Gemeinsam mit Sabines Geburtstagsüberraschung Sido wird im "CIRCUS HALLIGALLI" ordentlich auf den Putz gehauen. Außerdem präsentieren Joko & Klaas eine neue Ausgabe ihrer Satire Hits in der "Büro Edition". Ein Blumenstrauß guter Laune für den Arbeitsalltag.

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