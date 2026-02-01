Sabines GeburtstagsüberraschungJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 13: Sabines Geburtstagsüberraschung
38 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Heute ist Geburtstag! Joko & Klaas zelebrieren den Ehrentag von "CIRCUS HALLIGALLI"-Putzfrau Sabine. Die Manege des Wahnsinns verwandelt sich in die knalligste Geburtstagsparty des deutschen Fernsehens. Gemeinsam mit Sabines Geburtstagsüberraschung Sido wird im "CIRCUS HALLIGALLI" ordentlich auf den Putz gehauen. Außerdem präsentieren Joko & Klaas eine neue Ausgabe ihrer Satire Hits in der "Büro Edition". Ein Blumenstrauß guter Laune für den Arbeitsalltag.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen