Circus HalliGalli
Folge 12: Zu Gast: Campino
42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Was schaut man eigentlich nach "CIRCUS HALLIGALLI"? Joko & Klaas haben ihre kreativen Köpfe zusammengesteckt und präsentieren neue TV-Shows der Zukunft. Auf der Bühne rocken die Toten Hosen, und Frontmann Campino lässt sich die witzigsten Anekdoten aus seiner bewegten Musikkarriere entlocken. Außerdem zu Gast: Nora Tschirner im schnellsten Interview der Fernsehgeschichte.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen