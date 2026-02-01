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Circus HalliGalli

Zu Gast: Campino

Studio71Staffel 5Folge 12vom 01.02.2026
Zu Gast: Campino

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Circus HalliGalli

Folge 12: Zu Gast: Campino

42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Was schaut man eigentlich nach "CIRCUS HALLIGALLI"? Joko & Klaas haben ihre kreativen Köpfe zusammengesteckt und präsentieren neue TV-Shows der Zukunft. Auf der Bühne rocken die Toten Hosen, und Frontmann Campino lässt sich die witzigsten Anekdoten aus seiner bewegten Musikkarriere entlocken. Außerdem zu Gast: Nora Tschirner im schnellsten Interview der Fernsehgeschichte.

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