Detective Laura Diamond
Folge 1: Laura und die bösen Jungs
Folge 1: Laura und die bösen Jungs
42 Min. Ab 12
Der wohlhabende Erik Walden hat eine Todesdrohung erhalten. Laura und ihr Boss Hauser werden zu ihm geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. In Waldens Umfeld gibt es einige Verdächtige, doch die entpuppen sich alle als unschuldig. Davon lässt sich Laura allerdings nicht irritieren. Abgesehen von dem Mordfall muss sie ein familiäres Problem lösen: Ihre Söhne sind wegen Vandalismus von der Schule geflogen.
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
