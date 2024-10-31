Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detective Laura Diamond

Laura und die bösen Jungs

WarnerStaffel 1Folge 1vom 31.10.2024
Laura und die bösen Jungs

Detective Laura Diamond

Folge 1: Laura und die bösen Jungs

42 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

Der wohlhabende Erik Walden hat eine Todesdrohung erhalten. Laura und ihr Boss Hauser werden zu ihm geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. In Waldens Umfeld gibt es einige Verdächtige, doch die entpuppen sich alle als unschuldig. Davon lässt sich Laura allerdings nicht irritieren. Abgesehen von dem Mordfall muss sie ein familiäres Problem lösen: Ihre Söhne sind wegen Vandalismus von der Schule geflogen.

