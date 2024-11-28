Laura und Beautiful BeckyJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 10: Laura und Beautiful Becky
41 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Der erfolgreiche Fruchtbarkeitsmediziner Dr. Karl Forster wird vermisst. Ein erster Hinweis führt Laura auf die Rennbahn - offenbar war der Arzt ein Fan von Pferdewetten. Außerdem verhalf er einem Jockey mit illegalen Hormonbehandlungen zum Idealgewicht. Doch das war nicht Forsters einziges krummes Geschäft, wie sich herausstellt: Scheinbar gaukelte er seinen Patientinnen Schwangerschaften vor, um die Erfolgsrate seiner Klinik nach oben zu treiben ...
