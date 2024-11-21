Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detective Laura Diamond

Laura und das Wundermittel

WarnerStaffel 1Folge 8vom 21.11.2024
Laura und das Wundermittel

Laura und das WundermittelJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 8: Laura und das Wundermittel

41 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

In einem Partybus wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Eine erste Spur führt Laura in einen Men-Stripclub. Die Identität der Toten lässt sich durch die Befragung zweier verdächtiger Stripper zwar immer noch nicht klären, dafür weiß Laura nun, wo sie suchen muss: bei Garden of Glow, einem Kosmetikunternehmen, für das die Tote gearbeitet hat. Je tiefer Laura in die Beauty-Welt eintaucht, desto mehr schmutzigen Geheimnissen kommt sie auf die Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Detective Laura Diamond
Warner
Detective Laura Diamond

Detective Laura Diamond

Alle 2 Staffeln und Folgen