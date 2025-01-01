Laura und das neue KindermädchenJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 9: Laura und das neue Kindermädchen
41 Min.Ab 12
Als Laura ein neues Kindermädchen für die Jungs interviewt, wird sie zu einem Fall beordert: Ein kleines Mädchen fand ein älteres Ehepaar ermordet in seinem Bett. Kurz vor dem Mord hat die Kleine einen Maler am Haus der beiden gesehen. Der hat offensichtlich Dreck am Stecken, aber nichts mit dem Mord zu tun. Weitere Ermittlungen ergeben, dass Daniel, der Sohn des Ehepaars, nicht gut auf seine Eltern zu sprechen war - sie haben nicht akzeptiert, dass er schwul ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Detective Laura Diamond
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen