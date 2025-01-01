Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detective Laura Diamond

Laura und das tödliche Date

WarnerStaffel 1Folge 2
Laura und das tödliche Date

Laura und das tödliche DateJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 2: Laura und das tödliche Date

40 Min.Ab 12

In einem noblen Hotel wird die Leiche einer Frau gefunden. Laura findet heraus, dass sie geschieden war und auf einem Dating-Portal nach unverbindlichen Männerbekanntschaften suchte. Ihre Recherchen in der Szene führen zu einem Profi-Aufreißer, der ein dunkles Geheimnis hat. Außerdem muss sich Laura damit arrangieren, dass ihr Noch-Ehemann Jake nach der Verhaftung von Hauser ihr Vorgesetzter ist - eine denkbar unangenehme Situation!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Detective Laura Diamond
Warner
Detective Laura Diamond

Detective Laura Diamond

Alle 2 Staffeln und Folgen