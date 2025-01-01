Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 1Folge 11
42 Min.Ab 12

Auf einer Müllkippe wird ein tiefgefrorener Toter aufgefunden. Ein Daumenabdruck führt Laura zu dem Restaurant "Allemande", wo der Tote - Peter Hill - als Sous Chef gearbeitet hat. Ein weiterer Koch, Tony Abbott, soll Aufschluss geben, was am Abend des Todes genau passiert ist. Laura ist von Tony sehr angetan und die beiden verabreden sich privat ... Weitere Recherchen offenbaren, dass Peter sein eigenes Restaurant aufmachen wollte. Ein Tatmotiv?

