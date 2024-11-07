Laura und der SexskandalJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 4: Laura und der Sexskandal
40 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Die Wahlkampfhelferin Caitlin Coyne wird mitten auf dem Times Square erschossen. Zuvor ging das Gerücht um, der Kongressabgeordnete Jameson, in dessen Team die junge Frau freiwillig arbeitete, habe eine Affäre mit ihr gehabt. Jameson bestreitet das jedoch. Laura und Billy ermitteln auf Hochtouren und stoßen auf einige Verdächtige. Doch nur einer von ihnen hat einen wirklich guten Grund, Jameson zu diskreditieren.
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
