Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detective Laura Diamond

Laura und der Sexskandal

WarnerStaffel 1Folge 4vom 07.11.2024
Laura und der Sexskandal

Laura und der SexskandalJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 4: Laura und der Sexskandal

40 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

Die Wahlkampfhelferin Caitlin Coyne wird mitten auf dem Times Square erschossen. Zuvor ging das Gerücht um, der Kongressabgeordnete Jameson, in dessen Team die junge Frau freiwillig arbeitete, habe eine Affäre mit ihr gehabt. Jameson bestreitet das jedoch. Laura und Billy ermitteln auf Hochtouren und stoßen auf einige Verdächtige. Doch nur einer von ihnen hat einen wirklich guten Grund, Jameson zu diskreditieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Detective Laura Diamond
Warner
Detective Laura Diamond

Detective Laura Diamond

Alle 2 Staffeln und Folgen