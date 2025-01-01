Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detective Laura Diamond

Laura und das trügerische Kunstwerk

WarnerStaffel 1Folge 7
Laura und das trügerische Kunstwerk

Laura und das trügerische KunstwerkJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 7: Laura und das trügerische Kunstwerk

40 Min.Ab 12

David Sarkissian wird ermordet in einem Müllcontainer aufgefunden - für seinen Vater, den Galeristen Julius Sarkissian, nicht verwunderlich, da David einen riskanten Lebenswandel pflegte: Er nahm an illegalen Pokerspielen in einer Karaoke-Bar teil. Laura schleicht sich in die Pokerrunde ein, um mehr über das Opfer und seinen möglichen Killer zu erfahren, den sie unter den Spielern vermutet. Die Spur führt jedoch zurück in die Galerie ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Detective Laura Diamond
Warner
Detective Laura Diamond

Detective Laura Diamond

Alle 2 Staffeln und Folgen