Staffel 1Folge 16vom 19.12.2024
42 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

Emma Baker wurde in ihrem Schlafzimmer die Kehle durchgeschnitten, woraufhin sie regelrecht ausgeblutet ist. Hauptverdächtiger ist ihr Ex-Mann Dr. Andrew Devlin - Lauras Ex-Verlobter! Er hätte allen Grund gehabt, Emma zu töten, schließlich kassierte sie nach der Scheidung ordentlich Unterhalt. Außerdem hatte er noch einen Schlüssel zu ihrem Haus. Doch Laura hat Zweifel an Andrews Schuld. Nachdem jedoch alle weiteren Verdächtigen ausscheiden, weist alles auf ihn als Täter ...

