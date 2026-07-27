Detektiv Conan
Folge vom 27.07.2026: Mord mit Blitzlicht
24 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Kogoro, Ran und Conan werden von einem ehemaligen Kunden zu einer Preisverleihung eingeladen. Der Pressefotograf Ryuichi erhält den höchsten Fotografen-Preis. Auf der anschließenden After-Show-Party gerät der Preisträger mit dem Reporter Akira in eine Auseinandersetzung. Kurze Zeit später ist Akira tot. Hatte er etwas gegen Ryuichi in der Hand?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment