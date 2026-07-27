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Detektiv Conan

Mord mit Blitzlicht

ProSieben MAXXFolge vom 27.07.2026
Mord mit Blitzlicht

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Detektiv Conan

Folge vom 27.07.2026: Mord mit Blitzlicht

24 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Kogoro, Ran und Conan werden von einem ehemaligen Kunden zu einer Preisverleihung eingeladen. Der Pressefotograf Ryuichi erhält den höchsten Fotografen-Preis. Auf der anschließenden After-Show-Party gerät der Preisträger mit dem Reporter Akira in eine Auseinandersetzung. Kurze Zeit später ist Akira tot. Hatte er etwas gegen Ryuichi in der Hand?

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