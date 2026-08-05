Die Strömung bringt es an den TagJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 05.08.2026: Die Strömung bringt es an den Tag
24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Kogoro, Ran und Conan verfahren sich und landen in einer schönen kleinen Stadt mit Strand und Meer. Sie beschließen, dort zu bleiben. Dann allerdings finden sie am nächsten Tag eine Leiche im Wasser ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment