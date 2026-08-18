Das versiegelte Badezimmer (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 18.08.2026: Das versiegelte Badezimmer (1)
24 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Mina hilft ihrer Schwester Masayo beim Einkaufen, da diese gerade ihren Auszug vorbereitet und schon einmal Kartons packt. Nach kurzer Abwesenheit hört Masayo ein Klopfen aus dem Zimmer nebenan und findet die Tür des Badezimmers versiegelt mit Klebeband und mit einem handgeschriebenen Lebewohl in Spiegelschrift vor. Mina ist tot und Conan muss herausfinden, wer dafür verantwortlich ist, denn Selbstmord schließt er aus ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment