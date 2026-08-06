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Detektiv Conan

Der Biss der Seeschlange (1)

ProSieben MAXXFolge vom 06.08.2026
Der Biss der Seeschlange (1)

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Detektiv Conan

Folge vom 06.08.2026: Der Biss der Seeschlange (1)

23 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

Ran bittet ihren Vater, sie zu begleiten, wenn sie am Wochenende mit ihren Freunden an den Strand fährt. Kogoro ist von der Idee allerdings nicht sonderlich begeistert, sagt aber doch zu, als er an die Mädchenscharen dort erinnert wird. Conan allerdings glaubt einen Hintergedanken bei Ran zu erkennen ...

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