Nächtlicher Spuk in der SchuleJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 04.08.2026: Nächtlicher Spuk in der Schule
24 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Mitsuhiko und Genta erzählen Conan während der Unterrichtszeit, dass es in der Schule spuken soll. Conan jedoch glaubt ihnen nicht. Dann kommen allerding immer mehr seltsame Spukgeschichten ans Licht ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment