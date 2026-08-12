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Detektiv Conan

Der Serienmörder von Osaka (1)

ProSieben MAXXFolge vom 12.08.2026
Der Serienmörder von Osaka (1)

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Detektiv Conan

Folge vom 12.08.2026: Der Serienmörder von Osaka (1)

23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Kürzlich gab es zwei Morde in Osaka. Es gibt jedoch jeweils keine Zeugen und auch keine Verbindungen zwischen beiden Taten ... Und das, obwohl die Opfer auf gleiche Weise ermordet wurden. Die Polizei glaubt, dass es sich um einen Serienmörder handelt ...

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