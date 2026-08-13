Der Serienmörder von Osaka (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 13.08.2026: Der Serienmörder von Osaka (2)
27 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Die Todesursache von Sumie Okazaki steht fest: Strangulation mit einem Seil. Conan, Hejii und Yusuke gehen gemeinsam mit der Polizei in die Wohnung der Ermordeten und erhoffen sich Hinweise auf dem Anrufbeantworter. Dieser enthält zwei noch ungehörte Nachrichten ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment