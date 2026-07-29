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Detektiv Conan

Das Grab im Garten (2)

ProSieben MAXXFolge vom 29.07.2026
Das Grab im Garten (2)

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Detektiv Conan

Folge vom 29.07.2026: Das Grab im Garten (2)

24 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Koda ist angeblich dabei seinen Garten umzugraben. Conan, Genta und Ayumi ahnen jedoch, dass er hintergründig andere Pläne verfolgt. Auf dem Weg zum Haus von Watanukis wird Koda von den Dreien verfolgt. Hier möchte er die gestohlenen Schmuckstücke einzeln vergraben. Das lässt den wahren Haus-und Gartenbesitzer allerdings zögern. Weiterhin bleibt die Frage offen, wer Kodas Schwester umgebracht hat ...

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