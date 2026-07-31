Detektiv Conan
Folge vom 31.07.2026: Mord à la Carte (1)
24 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6
Ran und Sonoko nehmen an einem Kochkurs bei Michi Uemori teil und werden von Kogoro und Conan begleitet. Sonoko sagt allerdings kurz zuvor ab. Die weiteren Kursteilnehmer haben jeweils unterschiedliche Verbindungen zur Kochkursleitung. Diese macht sich mit ihrer Art allerdings nicht sonderlich beliebt. Nach einem kurzen Stromausfall muss Conan ermitteln, denn Frau Uemori wurde in der Zeit angegriffen und tödlich verletzt. Wer von den Teilnehmern hat ein passendes Motiv?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment