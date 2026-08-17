Detektiv Conan
Folge vom 17.08.2026: Angriff der Killerwespen
24 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Conan, Ran und Kogoro werden in die Yamazaki-Residenz eingeladen. Als Conan dort ein Modell für eine Stadt entdeckt, wird ihm erklärt, dass es sich dabei um ein Entwicklungsmodell für einen Erholungspark handelt, der jedoch noch zusätzlicher Unterstützung durch Kogoro bedarf. Als die Herrin des Hauses plötzlich aus dem Fenster stürzt, startet Conan seine Ermittlungen ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment