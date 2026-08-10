Detektiv Conan
Folge vom 10.08.2026: Wo ist Nintaro Shinmei? (1)
24 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Fünf Personen stehen um einen in der Mitte liegenden toten Körper herum, als plötzlich ein Unbekannter aufkreuzt. Das ist der bekannte TV-Detektiv Samonij, den auch Kogoro, Ran und Conan aus dem Fernsehen kennen. Als die drei über den möglichen Täter diskutieren, bricht ein großer Streit um die Fernbedienung aus ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment