Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Wer ist Sairi?

FilmRise KidsStaffel 2Folge 10
Wer ist Sairi?

Wer ist Sairi?Jetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 10: Wer ist Sairi?

23 Min.Ab 6

Kara wird von einer geheimnisvollen Person namens Sairi vor den dunklen Jägern gerettet. Die Defenders stellen sich dem Doom Hunter, um den Reinen Stein zu bekommen. Ihnen fehlt jedoch die Macht des Nova-Steins. Adam hat diesen Stein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen