Di-Gata Defenders
Folge 10: Wer ist Sairi?
23 Min.Ab 6
Kara wird von einer geheimnisvollen Person namens Sairi vor den dunklen Jägern gerettet. Die Defenders stellen sich dem Doom Hunter, um den Reinen Stein zu bekommen. Ihnen fehlt jedoch die Macht des Nova-Steins. Adam hat diesen Stein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007