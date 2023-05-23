Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Wer ist der Champion?

FilmRise KidsStaffel 2Folge 2
Wer ist der Champion?

Wer ist der Champion?Jetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 2: Wer ist der Champion?

23 Min.Ab 6

Mel erwacht und ist panisch, da sie und Erik sofort vor Flinch flüchten müssen. Brackus ordert Flinch in den vierten Quadranten, um den Reinen Stein zu finden. Seth sucht das Gegengift für Karas Krankheit im Ban-Yo-Sumpf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen