Di-Gata Defenders
Folge 12: Bauch oder Kopf?
23 Min.Ab 6
Die Defenders treffen auf Brackus' neue Armee. Nazmul hat Malcos Körper übernommen und stellt sich den Defendern entgegen. Allein Seth kann sich gegen ihn wehren und die beiden tragen ein bitteres Duell gegeneinander aus.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007