Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Bauch oder Kopf?

FilmRise KidsStaffel 2Folge 12
Bauch oder Kopf?

Bauch oder Kopf?Jetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 12: Bauch oder Kopf?

23 Min.Ab 6

Die Defenders treffen auf Brackus' neue Armee. Nazmul hat Malcos Körper übernommen und stellt sich den Defendern entgegen. Allein Seth kann sich gegen ihn wehren und die beiden tragen ein bitteres Duell gegeneinander aus.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen