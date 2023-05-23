Di-Gata Defenders
Folge 6: Omniaxor!
23 Min.Ab 6
Mel soll am Eiskegelberg geheilt werden. Die Defender werden auf dem Weg dorthin von einer, von Flinch erschaffenen, Roboterarmee angegriffen. Seth nimmt Mel in das Innere des Eiskegelberges mit, während Erik und Kara gegen die Roboter antreten.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007