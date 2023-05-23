Zum Inhalt springenBarrierefrei
Omniaxor!

FilmRise KidsStaffel 2Folge 6
Folge 6: Omniaxor!

23 Min.Ab 6

Mel soll am Eiskegelberg geheilt werden. Die Defender werden auf dem Weg dorthin von einer, von Flinch erschaffenen, Roboterarmee angegriffen. Seth nimmt Mel in das Innere des Eiskegelberges mit, während Erik und Kara gegen die Roboter antreten.

