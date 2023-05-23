Di-Gata Defenders
Folge 8: Infinimora!
23 Min.Ab 6
Die Defenders verdächtigen Flinch, Kara entführt zu haben. Der streitet jedoch alles ab. Finch und seine Leute finden Kara in einem alten Sarkophag, der Infinimora gehört, der ihren Körper übernehmen und dadurch unsterblich werden will.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007