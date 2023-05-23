Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 8
Folge 8: Infinimora!

23 Min.Ab 6

Die Defenders verdächtigen Flinch, Kara entführt zu haben. Der streitet jedoch alles ab. Finch und seine Leute finden Kara in einem alten Sarkophag, der Infinimora gehört, der ihren Körper übernehmen und dadurch unsterblich werden will.

