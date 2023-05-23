Di-Gata Defenders
Folge 4: Immer wieder Adam
23 Min.Ab 6
Adam wird mit dem Reinen Stein von den Rogonen gefangen genommen. Die Defenders verfolgen sie und finden heraus, dass der Stein in einer Auktion versteigert werden soll. Sie schaffen es, Adam zu befreien und mit ihm zu fliehen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007