FilmRise KidsStaffel 2Folge 4
Folge 4: Immer wieder Adam

23 Min.Ab 6

Adam wird mit dem Reinen Stein von den Rogonen gefangen genommen. Die Defenders verfolgen sie und finden heraus, dass der Stein in einer Auktion versteigert werden soll. Sie schaffen es, Adam zu befreien und mit ihm zu fliehen.

FilmRise Kids
