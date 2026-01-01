Di-Gata Defenders
Folge 11: Adam & Eva am Ende
23 Min.Ab 6
Adam taucht mit den vier Reinen Steinen und der gefesselten Kara vor Brackus auf. Er will seinen Stiefvater an Nazmul ausliefern, um mit dem bösen Zauberer gemeinsame Sache zu machen. Sein Plan schlägt fehl und er bereut seine Entscheidung bitter.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4: Nelvana Limited/LuxAnimation 2008 & © Season 2-3: Nelvana Limited/LuxAnimation 2007