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Di-Gata Defenders

Adam & Eva am Ende

FilmRise KidsStaffel 2Folge 11
Adam & Eva am Ende

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Di-Gata Defenders

Folge 11: Adam & Eva am Ende

23 Min.Ab 6

Adam taucht mit den vier Reinen Steinen und der gefesselten Kara vor Brackus auf. Er will seinen Stiefvater an Nazmul ausliefern, um mit dem bösen Zauberer gemeinsame Sache zu machen. Sein Plan schlägt fehl und er bereut seine Entscheidung bitter.

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