Di-Gata Defenders
Folge 7: Die Zaubermaschine
23 Min.Ab 6
Die Defenders finden sich in einer Zone wieder, die vor langer Zeit gesperrt wurde. Die Maschine könnte alle Reinen Steine anziehen, aber zeitgleich einen Nega-Sturm auslösen, der Rados zerstören kann. Brackus will die Maschine einsetzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007