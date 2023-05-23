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Di-Gata Defenders

Die Zaubermaschine

FilmRise KidsStaffel 2Folge 7
Die Zaubermaschine

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Di-Gata Defenders

Folge 7: Die Zaubermaschine

23 Min.Ab 6

Die Defenders finden sich in einer Zone wieder, die vor langer Zeit gesperrt wurde. Die Maschine könnte alle Reinen Steine anziehen, aber zeitgleich einen Nega-Sturm auslösen, der Rados zerstören kann. Brackus will die Maschine einsetzen.

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