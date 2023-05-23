Di-Gata Defenders
Folge 13: Ende gut - alles offen
23 Min.Ab 6
Professor Alnar trägt den Defenders auf, die Zauberformel zu erneuern. Die Defenders weigern sich, das zu tun, in der Hoffnung, dass sie die Welt in eine neue, friedliche Zukunft führen können. Nazmul und Brackus sind gefährlicher denn je.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007