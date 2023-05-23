Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!Jetzt kostenlos streamen
Di-Gata Defenders
Folge 5: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
23 Min.Ab 6
Die Defenders suchen Nexus, einen sicheren Ort, auf. Mel und Kara geht es immer noch schlecht. Sie treffen auf Raald, der sich als Defender ausgibt und ihnen den Weg nach Nexus zeigt, in dessen Zentrum Kara an Lord Nazmul übergeben werden soll.
Di-Gata Defenders
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007