Di-Gata Defenders
Folge 3: Eine intrigante Intrige
23 Min.Ab 6
Die Defenders folgen einer Vision von Mel und finden heraus, wo sich ein Reiner Stein befindet. Lord Nazmul fühlt sich alt und müde und will einen jungen, starken Körper übernehmen. Flinch soll ihm einen solchen neuen Körper besorgen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007