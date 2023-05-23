Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Eine intrigante Intrige

FilmRise KidsStaffel 2Folge 3
Eine intrigante Intrige

Eine intrigante IntrigeJetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 3: Eine intrigante Intrige

23 Min.Ab 6

Die Defenders folgen einer Vision von Mel und finden heraus, wo sich ein Reiner Stein befindet. Lord Nazmul fühlt sich alt und müde und will einen jungen, starken Körper übernehmen. Flinch soll ihm einen solchen neuen Körper besorgen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen