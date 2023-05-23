Di-Gata Defenders
Folge 9: Seth's unheimliche Kraft
23 Min.Ab 6
Erik, Kara und Mel suchen nach Seth und begegnen einigen Flüchtlingen aus dem Veltland. Eriks Wächter Robotus befreit bei der Bohrung nach Wasser ein Obeliskmonster, das alle angreift. Ein anderes Monster taucht auf und beschützt die Defender.
