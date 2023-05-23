Di-Gata Defenders
Folge 1: Es ist nie zu spät!
23 Min.Ab 6
Ein Mann namens Hunter verspricht Seth, seinen Arm wiederherzustellen, setzt Seth aber mitten in der Wildnis aus. Hunter will ihn dort zum Vergnügen jagen. Rion folgt ihnen und ist rechtzeitig zur Stelle, um Seth beizustehen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007