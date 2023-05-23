Di-Gata Defenders
Folge 9: Mortagarithen für Mel
23 Min.Ab 6
Die Defenders haben das vierte Symbol ergattert und kehren müde in das Dojo zurück. Roodu und Azura werden als neue Defenders ausgebildet, während ein kleines Tier sein Sekret verspritzt, wodurch sich Brackus und Rion in Mel verlieben.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007