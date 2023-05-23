Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Eriks größte Prüfung

FilmRise KidsStaffel 4Folge 6
Eriks größte Prüfung

Eriks größte Prüfung Jetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 6: Eriks größte Prüfung

23 Min.Ab 6

Rion ist wütend auf Adam und wirft ihm vor, dass er daran Schuld hat, dass Kara weg ist. Dabei verwandelt er sich in ein grausames Monster. Brackus gibt den Defenders ein Amulett, das helfen soll. Erik will Kara wieder nach Hause bringen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen