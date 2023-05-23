Di-Gata Defenders
Folge 6: Eriks größte Prüfung
23 Min.Ab 6
Rion ist wütend auf Adam und wirft ihm vor, dass er daran Schuld hat, dass Kara weg ist. Dabei verwandelt er sich in ein grausames Monster. Brackus gibt den Defenders ein Amulett, das helfen soll. Erik will Kara wieder nach Hause bringen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007